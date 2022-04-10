AKP'den 'yoklama' yorumu: Tüm partiler için sıkıntı olur, birçok kişi zor durumda kalır

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoklama alınması gündeme geldi. AKP'li vekiller, "Tüm partiler için sıkıntı olur, birçok kişi zor durumda kalır" değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yurt dışına gittiği iddia edilen Güzel’in parlamento çalışmalarına katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülebileceğini belirterek, “Mazeretsiz olarak 5 birleşim oturumuna katılmaması durumunda parlamento olarak gereğini yapacağız. Bundan önce benzer durumda olan vekiller için de gereğini yaptığımızı hatırlatmak isterim" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında Güzel’in milletvekilliğinin derhal düşürülmesi gerektiğini belirtti. Anayasa ve TBMM iç tüzüğüne göre Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliği düşüyor. Söz konusu durumun Meclis Başkanlık Divanı'nca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılması için de Genel Kurul’da sürekli yoklama alınması şart. Ancak Meclis yaklaşık 3 yıldır yoklama alınmadan, “müşahede” ile açılıyor. Şimdi yoklama alınmaya başlanırsa çeşitli nedenlerle Meclis çalışmalarına katılmayan birçok milletvekili zor durumda kalacak. AK Partili milletvekilleri 26. Dönemde böyle bir süreç yaşandığında, o zaman AK Parti Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin devamsızlık nedeniyle düşme noktasına geldiğini hatırlatarak, “Devamsızlık tespiti yapılırsa bu sadece AK Parti için de değil tüm partiler için sıkıntı olur. Birçok kişi zor durumda kalır” değerlendirmesinde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.