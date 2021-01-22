AKP'den yeni yasa teklifi: Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi. Muş ayrıca ''Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler'' dedi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 44 maddeden oluşan teklifle askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Uzman erbaşların yaş haddi 55 olacak”

Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesiyle bu personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılacağını dile getiren Muş, "Uzman erbaşlara yönelik olarak, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği adı altında bir dernek oluşturulması teklifimizde amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak yerli üretim ordu tipi bir tabanca verilmesi teklifle düzenlenmektedir" dedi.

Kullanılan sağlık sınıflarına mensup yedek subaylar hakkında düzenleme

Güvenlik güçleri ile gazilere verilen sağlık hizmetlerinde etkin olarak kullanılan sağlık sınıflarına mensup yedek subayların, Sağlık Bakanlığına bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünün açılacağını kaydeden Muş, "Harekât kapsamında görevlendirilen devlet hizmet yükümlülerinin, doktorların buralarda geçirdikleri sürelerinin bir buçuk kat olarak hesaplanması teklifimizde yer almaktadır" diye konuştu.

MSÜ ve TSK bünyesindeki okullarda ders verebilecekler

Devre kaybeden askeri öğrencilerin, devre kaybettikleri süre için Genel Sağlık Sigortası'na alınmasının düzenlendiğini belirten Muş, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve öğretim elemanlarının Milli Savunma Üniversitesi’nde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda ders verebilmesine imkân getirileceğini söyledi.

Milletvekillerine askerlik yolu göründü

TBMM üyeliğine seçilen milletvekillerinin askerliği ile ilgili meselenin kanun teklifi ile çözüme kavuşacağını ifade eden Muş, "Askerliğini yapmadan milletvekili olanlar, dönem sonunda askerliklerini yerine getirecekler. Milletvekilliği dönemi sonuna kadar bu mecburiyetleri ertelenmektedir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması nedeniyle bazı uyum düzenlemelerinin de teklifin içinde bulunduğunu açıklayan Muş, "TBMM, bu teklifimizin kanunlaşmasını uygun görür ve Cumhurbaşkanımız onaylarsa bunlar yürürlüğe girmiş olacak." dedi.

HDP'li Katırcıoğlu tepkisi

HDP İl Başkanlığı binasından çıkarken zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında da konuşan Mehmet Muş, "HDP tavrını terörden yana koymaktadır" dedi. Muş şunları kaydetti:

"HDP elindeki enstrümanlarla, belediyelerle, derneklerle, parti aracılığıyla, insanların çocuklarını kandırarak dağa götürmekte. Aileler de çocuklarını istiyor. Bu milletvekili, nispet edercesine, 'İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük' dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. 'Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor' gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor."

Hayvan hakları yasasına ilişkin açıklama

AKP'li Muş, hayvan hakları yasasına ilişkin olarak da, "Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım.' Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

"Adalet Bakanı doğrudan İçişleri Bakanımız ile ilgili sosyal medya vurgusu yapmamıştır"

Öte yandan Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin olarak yorumlandığı açıklamalarına dair de görüşünü ifade etti. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Muş, “İçişleri Bakanı Soylu’nun annesine yönelik paylaşımı kabul etmek mümkün değildir. Adalet Bakanı doğrudan İçişleri Bakanımız ile ilgili sosyal medya vurgusu yapmamıştır” dedi.