AKP’den yeni kanun teklifi: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminat dönemi başlayacak

AKP, Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifiyle birlikte tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

Teminatını yatırmayan bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmekte. Teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçilecek.

Mali alanda otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getiriliyor, otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getiriliyor. Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek, otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Teklifle akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerine teminat uygulamasına geçilecek. Otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor. Akaryakıt yerine geçebilecek, petrol ikamesi ürünlerin kullanılması da kaçakçılık suçları kapsamına girecek" açıklamasında bulundu.

Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor. Hem sahte fatura düzenlemesi ve bunun dolaşıma sunulması hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, erişiminin engellenmesi hususları tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettiş ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenleyecek ve bu raporları, Değerlendirme Komisyonu görüşüyle cumhuriyet başsavcılarına iletecekler. Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmeyecek. Hem sahte fatura düzenlenmesi, dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesinin tespit edilmesi halinde, incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemeyecek. İnceleme bittikten sonra tespit edilen hususun yargı kararıyla ortaya çıkması halinde de lisanslar iptal ediliyor. Otomasyon sisteminin bir başkasına devri için verilecek idari para cezasının da devralan kişi tarafından ödenmesi gerekiyor.

Dağıtıcıdan dağıtıcılara ticaret arttığı zaman bu bir anlamda piyasada fiyatın artmasına, tüketicinin mağdur olmasına sebebiyet veriyor. O nedenle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretini kısıtlıyoruz. Tekrarlayanların lisanslarının iptali için hüküm getiriyoruz.

Şimdi de özellikle mali alanda, bir yandan otomasyon sistemlerinde, diğer taraftan sahte fatura düzenleyerek piyasayı ve rekabeti bozan, vergi kaçakçılığına fırsat veren uygulamaların önüne geçmek suretiyle de bu alanı tabiri caizse 360 derece düzenleyerek, hem akaryakıt kaçakçılığını hem vergi kaçakçılığını önlemeyi hem de kayıt dışı ekonomiyi minimize etmeyi amaçlıyoruz"