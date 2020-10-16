AKP'den yeni düzenleme: Yurt dışından döviz ve altın getirenden vergi alınmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba yasa teklifinde vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının yanında, yurt dışından döviz ve altın getirilmesine dair de çalışma yaptıklarını açıkladı.

Muş, pakette yurt dışında bulunan döviz, altın gibi mevduatların Türkiye’ye getirilmesinde vergi alınmayacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığını açıkladı.

Muş getirilen döviz ve altından vergi alınmayacağını belirterek, "Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler" dedi.