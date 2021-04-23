AKP’den ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Arı: Sabahtan itibaren şehri sokak sokak gezeceğim elinizden geliyor ise engelleyin, hodri meydan!

Kendisinden önceki döneme ait yolsuzlukları incelediği için baskı gördüğü iddia edilen, 29 Ocak 2021'de AKP'den ve Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı, "Ben tek, siz hepiniz, sizden korkan namerttir, hodri meydan" paylaşımını yaptı.

Arı Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Şantaja, montaja, kolpalığa, kolpacılara, kuklacılara, hırsıza, hırsızlığa müsaade etmedim, etmeyeceğim... Ben tek, siz hepiniz, sizden korkan namerttir. Topunuz gelin. Hodri meydan.. Sizi; bu şehrin saygıdeğer halkının vicdanına havale ediyorum.. Şehrin yakasına kene gibi yapışan Şehirdeki fitne üretim merkezi sahipleri. Ölüm olsa sonunda sizinle hesaplaşmaz isem namerdim. Sonu nereye varır ise varsın, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namerdim Bu da Öz Nevşehirli kavruk yüzlü bir anadolu insanı yeminidir. Allah'ım sana and olsun ki dönersem namerdim" Sabahtan itibaren şehri sokak sokak gezeceğim elinizden geliyor ise engelleyin. Hodri meydan!" ifadesini kullandı.