AKP'den Muharrem İnce hareketiyle ilgili ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce' nin başlatacağını duyurduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi' için, "Millet İttifakı'nın zaten kendi içinde büyük sorunları var" ifadesini kullanırken, 'tabanda makas açılmakta' değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, bugünkü basın toplantısında "Bin Günde Memleket Hareketi'ni duyurarak 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacaklarını söyledi.

İnce'nin 'hareket' açıklamasıyla ilgili AKP cephesinden ilk açıklamalar geldi.

Haber Global'de değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

"Bugünkü konuşmasında Muharrem İnce tam da şunu söyledi. Eksen kaymasından ve dolayısıyla CHP'nin gerçek anlamda kendi kimliğini, kendi eksenini yeniden kazanması gerektiğini söyledi. Mücadelesini Sivas'tan başlatmasının sanırım söylediklerimle de ilgilisi var. Bunu izlenimle söylüyorum bilgiyle değil.

Millet İttifakı'nın zaten kendi içinde büyük sorunları var. Birbirine benzemezler ittifakından oluşması baş sorunları. HDP var, merkezde CHP var bir de İyi Parti var. Orada İyi Parti siyaseti ile taban sosyolojisi arasında makas açılmakta.

Bugün Muharrem İnce, siz seçimleri Kürt seçmenin desteği ile kazandınız ama öbür taraftan HDP'li seçmenden mahçup şekilde dil kullandınız, bundan da duydukları rahatsızlığı HDP'liler zaten dile getirdiler."

"Bakıp izleyeceğiz"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "AKP'nin kurullarında değerlendirilen bir konu değil açıkçası. Tabii bu partiden kopmalar, sayın İnce hareket olarak duyurdu, bunlar olabilir. Parti içi eleştiri yapıldı ama şimdi, bir yola çıkılıyorsa bakıp izleyeceğiz. Şu anda ip uçları çok net değil. Henüz yorum yapılabilecek durumda değil. Türkiye siyaseti açısından bakalım nasıl bir anlam getirecek" ifadesini kullandı.