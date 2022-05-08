AKP'den Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

“Metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacak. Meta projeler, web 3.0 denen çok daha kapsamlı, çok daha kuşatıcı, çok daha karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biri. Dijital teknolojilerin nevruzu, dijital teknolojilerin yeni bir safhası diyebileceğimiz web 3.0 ve onunla bağlantılı en popüler mecra olan Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak, tespit ve tekliflerimizi paylaşmak üzere bir aradayız. Tabii bu siyasette bir ilk."

Metaverse aslında bir kapı mı, yeni dünyalara kapı mı açıyoruz? Kapılar açılıyorsa, bu kapının hangi tarafı gerçek' sorularına dikkati çeken Uslu, “Dün televizyon hayatın yüzde 10'unu işgal ederken, bugün internet yüzde 30'ları geçmiş durumda. Yarın metaverse hayatın yüzde 60'ını aşacak/alacak diyenler var. O zaman hangisi gerçek, hangisi sanal hayat olacak? Az zaman geçirdiğimiz mi gerçek, çok zaman geçirdiğimiz mi gerçek olarak algılanacak. Ayrıca Metaverse kelimesinin kapı veya kapılar olarak Türkçeye çevrilmesini teklif ediyorum" dedi.