AKP'den Macron'un Türkiye açıklamasına tepki: Bu panik dilidir, el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik "AB sularındaki ihlalleri cezasız kalmayacak" açıklamasını 'panik dili' olarak değerlendirirken, "Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" derken, Fransa Cumhurbaşkanı için "Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi" ifadesini de kullandı.

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Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.

"Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

"Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron'a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

"Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."