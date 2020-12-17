AKP'den kanun teklifi: Cumhurbaşkanı'na mal varlığını dondurma yetkisi

AKP’nin “terörizmin finansmanı ile mücadele” gerekçesiyle hazırladığı kanun teklifi ile Cumhurbaşkanı’na ‘mal varlığını dondurma yetkisi’ verilmesi öngörüldü. Teklif kabul edilirse, Cumhurbaşkanı, “tavsiye” üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların hesapları ile bu kişi ve kuruluşlarla dolaylı olarak ilişkisi bulunan ya da onun adına hareket eden hesapları dondurabilecek.

İçişleri Bakanı ise çeşitli gerekçelerle derneklerin faaliyetlerini durdurabilecek, kurulları görevden alabilecek.

AKP, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasına karşı mücadele” gerekçesiyle yeni bir kanun teklifi hazırladı. BirGün'de yer alan habere göre, teklifte, mal varlığının dondurulması kararına ilişkin “öneride” bulunması için bir de Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulması öngörüldü. Komisyonda, MASAK, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kuruluş temsilcileri yer alacak. Komisyondaki temsilcilere, her toplantı için “ücret” ödenecek.

İnternetten izinsiz yardım engeli

Teklifte, internet ortamında izinsiz yardım kampanyası başlatanları sınırlayıcı hükümler de yer aldı. Buna göre, izinsiz yardım faaliyetinin tespiti halinde valilik ya da İçişleri Bakanlığı erişimin engellenmesini isteyebilecek. Başvuruyu devralan hakim, duruşma bile yapmadan içeriği engelleyebilecek.

Yurt dışına yardımlar bildirilecek

Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişiklikle de yurt dışına yardımda bulunacak dernekler sınırlandırılacak. Bundan böyle bağışlar, “bildirime” tabii olacak.

İçişlrri Bakanlığı'na geniş yetkiler

Teklifle, Dernekler Kanunu’nda da değişiklik yapmak isteyen AKP, İçişleri Bakanı’na “dernek faaliyetini askıya alma” ve “kurulları görevden alma” yetkisi vermek istiyor. Düzenlemeye göre, bir derneğin faaliyeti çerçevesinde terörizmin finansmanı suçu işlenirse ya da uyuşturucu suçundan kaynaklı olarak mal varlığı aklanırsa, İçişleri Bakanı o kişileri ve görev yaptığı kurulları tedbir amaçlı görevden uzaklaştırabilecek. Derneğin faaliyetten alıkonulmasını talep edebilecek.