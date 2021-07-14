AKP Sözcüsü Çelik: Taliban'ın açıklamasının 'iletişim kazası' olduğunu değerlendiriyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türkiye'yi tehdidine ilişkin, "Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntı çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. İletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir." açıklamasını yaptı.

Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'la ilgili şunları söyledi:

"Afganistan'a yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülke Afganistan'dır.

NATO oradan çekiliyor. Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir.

Biz Afgan halkının yararına da bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye dek yürüttüğümüz faaliyetten farklı değil. Türkiye'nin terör, yasadışı göç ve uyuşturucuyla mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu"

Ne olmuştu?

Taliban, ABD çekildikten sonra Türk askerinin ülkede kalması durumunda "işgalci" olarak nitelendirileceğini ve tüm "işgal güçlerine" karşı Taliban'ın "cihat politikasını" uygulamaya devam edeceğini belirtmişti.