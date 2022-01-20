AKP'den istifa eden Rasim Arı'nın katılacağı parti belli oldu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP'den istifa eden Rasim Arı'nın İyi Parti'ye geçeceğini yazdı.

Saymaz yazısında, "Eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den istifasını açıkladı. Aslında bu, Arı'nın son bir yıl içindeki ikinci istifası. Çünkü 31 Mart 2019'da belediye başkanlığına seçilen Arı, bu koltukta 21 ay oturabilmişti. Arı, 29 Ocak 2021'de "affını" istemişti. İstifa için iki iddiadan söz edilmişti. İlki, önceki başkan dönemindeki yolsuzluklarının üzerine gittiği iddiasıydı. İkincisi ise özel hayat. Arı, istifa gerekçesini 'psikolojik' diye açıklayarak, şöyle demişti: '18 aydır yumuşak yatakta yatmadım. Sürekli bu tempoyla çalışırsanız fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Bir iki doktora gözüktüm, toparlayamadım.' Arı'nın 'psikolojisi' toparlanmış olmalı ki, AK Parti'den istifa etti. Öğrendiğim kadarıyla İyi Parti'ye katılacak. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ikna çabaları olumlu sonuç verdi. Arı, 'Bana 20 gün süre verin' dedi. Şubatta TBMM'de İyi Parti'nin grup toplantısına katılacak olan Arı'nın rozetini Meral Akşener takacak. İyi Partililer şehirde sevilen bir isim olan Arı ile belediye başkanlığını kazanacaklarını düşünüyor." ifadesini kullandı.

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