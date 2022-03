YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçılar için "En ufak bir programda sahne alamayacaklar" paylaşımı yapan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP'den istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra geçmiş döneme dair yolsuzluk itiraflarıyla gündeme gelen, geçtiğimiz ocak ayında sağlık nedenlerini gerekçe göstererek belediye başkanlığından istifa eden Rasim Arı AKP üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı.

"Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir"

Rasim Arı “Parti içerisindeki isimlerle diyalog kurma imkanının kalmadığını söyleyerek” şunları aktardı:

“14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yine kurulduğu 2001 yılında, Maltepe ilçe Gençlik Kolları teşkilat başkanlığı yaptım. 2002 yılından 2018 yılına kadar bürokrasinin çeşitli alanlarında görev yaptım.

Bürokraside edindiğim tecrübe ve birikimi gariban bir Anadolu evladı olarak ayrıldığım şehre aktarabilmek ve Anadolu’nun kavruk yüzlü gençleriyle yol yürümek için bir hizmet yolculuğuna çıktım.

Görev yaptığım 21 ay boyunca dünyanın en güzel şehri ve içerisinde en özel insanların yaşadığı Nevşehir'e hiçbir siyasi, ideolojik ekonomik ve sosyal ayrım yapmadan hak ettiği hizmeti götürmenin mücadelesi içerisinde oldum. Ve bu süre içerisinde asla partizanlık yapmadım. Bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin ağabeyi, yaşıtlarımın kardeşi ve büyüklerimin evladı olmaya gayret gösterdim. Şahsımıza karşı oluşan teveccüh için yeterince teşekkür edemedim. Ama gönlüm hep şehrimizdeydi, aranızdaydım.

Tek sermayemiz samimiyettir. Siyasette ve hayatın her alanında samimiyet... Samimi duygularımla şu sözleri de söylemek isterim. Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır. Onların samimiyetini sorgulamak bana düşmez. Burada o diyalog eksikliğini ve sebeplerini anlatacak imkanımız da yoktur...

Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim, bir karardır. Ve her karar bir tercihtir. Her yol ayrımı yeni bir yoldur. Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar diliyorum.”

Tweetlerini de sildi

Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 'Herşey çok güzel olacak' mesajı paylaşan sanatçılar için "En ufak bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum" demişti. Arı'nın İmamoğlu ile ilgili o tweetleri de sildiği görüldü. Arı, şunları söylemişti:

"Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addedip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan 'şahısların' bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum"