AKP'den İstanbul Sözleşmesi için çalışma: 'Cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadelerine şerh gündemde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” sözlerinin ardından gözler yeni düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK P'nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

‘Cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’üncü maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde.

2 ayrı yol haritası

Bakanlıklar ve AKP'nin hukukçu kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması durumunda nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili de 2 ayrı yol haritası belirledi.

Hazırlanan çalışmalar salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı MYK toplantısında değerlendirilecek. Erdoğan’ın talimatına göre son şekli verilecek çalışma ilgili çevrelerde görüşe açılacak.

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