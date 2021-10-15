AKP’den ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifi

AKP, ihracat kanununda değişiklik öngören 19 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor.

Teklif hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kanun teklifini haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonu’na getirmeyi, kabulü halinde ise önümüzdeki hafta da Genel Kurul’da görüşmeyi planladıklarını kaydetmişti. AKP'li Turan, teklifin gerekçesini açıklarken "İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin 'finansman erişiminde teminat sorunu' olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan Şirketle birlikte ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor” ifadelerini kullanmıştı. Turan, kanun teklifine dair ayrıca şunları söylemişti:

"İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını öngörüyoruz."

"İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz."

"Şirket ortakları ile şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefliyoruz."

"Yedieminlerdeki araçların ekonomik değerlerini yitirmelerini önlemek amacıyla tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için düzenleme yapıyoruz."

"Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlıyoruz."

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