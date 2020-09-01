AKP'den ihraç edilen eski milletvekili: Yaz boyunca bu kadar karmaşık bir EBA TV platformu kuran Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarını NASA’ya havale ediyorum!

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle AKP'den ihraç edilen eski milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim için kurduğu EBA sistemini eleştirdi. Gündeş, "Yaz boyunca bu kadar karmaşık bir EBA TV platformu kuran Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarını NASA’ya havale ediyorum!" düşüncesini dile getirdi.

Gündeş sosyal medya hesabından, Bugün ilkokul 2. sınıfa giden oğlumun EBA TV’de canlı dersi için kayıt işlemleriyle uğraştım. Bir üniversite hocası olarak kayıt işlemi yapamadım. Tek kullanımlık şifre almaya çalışıyorum. Ders başladı. Dersi kimle yapıyorlar bilmiyorum. Şifre alabilenlere helal olsun diyorum! Zaten yapacakları topu topu bir saat ders. Tüm yaz boyunca bu kadar karmaşık bir EBA TV platformu kuran Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarını NASA’ya havale ediyorum!" yorumunu yaptı.

Gündeş, "Dün de 2021 Nisan müfredatından başlayarak çocuklara bölme işlemi anlattılar. Sanırım Milli Eğitim Bürokratları ne kadar proaktif olduklarını bize göstermek istiyor. Sonuçta oğluma tatil verdim. Eğitimini bir inşaat mühendisliği profesörü olarak ben vereceğim. Hayırlı, uğurlu olsun!" ifadesini kullandı.

Gündeş neden ihraç edilmişti?

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.