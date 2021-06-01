AKP'den İcra ve İflas Yasası düzenlemesi: Konkordato sürecinde finansörlerin alacakları, işçi alacaklarının önüne geçecek

AKP’nin İcra ve İflas Yasası değişiklik teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Teklifin kritik maddelerinden birisini işçi alacakları ile ilgili düzenleme oluşturuyor. İddialara göre düzenleme ile konkordato sürecinde finans kuruluşlarının alacakları, işçi alacaklarının önüne geçiriliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, birçok firma yurt dışından kredi kullandı. Ancak kredi alan firmalar konkordato ilan etmeye başladı. Bunun üzerine yurt dışından kredi verenler, “ya paramızı geri alamazsak” telaşına düştü, Dünya Bankası da devreye sokuldu.

Muhalefet, "İşçilerin alacakları ise geri sıralara kayıyor" diyerek şerh koydu

Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyeleri teklife karşı çıkarak şu nedenlerle muhalefet şerhi koydu:

“Teklifle konkordato sürecindeki iflas idare memurlarının niteliklerini artırma öncelikli amaç olarak ifade edilmesine karşın asıl amacın konkordato sürecinde borçlunun bazı mallarının satışına imkân verilmesi ve elde edilen gelirin rehinli alacaklı konumunda bulunan finans kuruluşlarına aktarılmasıdır. Konkordato süreciyle zaten mağdur durumuna düşen işçilerin alacakları ise geri sıralara kaymaktadır. Bu düzenlemeye karşı yaptığımız ısrarlı itirazlar sonuç vermemiştir.”