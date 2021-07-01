AKP Grup Başkanvekili Ünal, hayvan hakları yasa teklifinin detaylarını paylaştı: Meclis kapanmadan kanunlaştırmayı amaçlıyoruz

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan hakları yasa teklifiyle ilgili ilişkin olarak konuştu. Ünal, "Bugün teklifimiz ilgili komisyona teslim ediliyor; inşallah Meclis kapanmadan kanunlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Basın toplantısına, kanun teklifinde imzası bulunan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da katıldı.

Basın açıklamasında bulunan Ünal,“Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan temel bakış açımız şudur; hayvanlar bir mal eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmekte, TCK 151’de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilip suç kapsamına alınmaktadır, ki bu düzenlemenin en temel noktasını bu oluşturmaktadır. Kanun teklifimizde bir taraftan hayvan refahı temin edilirken, diğer taraftan da hayvanların insanlarla birlikte insanların refah, huzur ve sağlığına tehdit oluşturmadan bir ahenk içerisinde yaşamalarını temin etmek ve hayvanların refahını sağlamayı temel almaktadır. Bu bakış açımızdaki değişiklik çerçevesinde, yani hayvanlar artık mal olmaktan görülmekten ziyade bir can olarak görülmesi bu bağlamda diğer taraftan da hayvanların icra konusu olmaktan, sahiplerinin borçlarından dolayı özel ilgili ve refakat amacıyla bakılan hayvanların da haczedilmesi de bu bakış açısıyla birlikte ortadan kalkmaktadır” diye konuştu.

"Teklif ile sahipli sahipsiz hayvan ayrımını da kaldırıyoruz” diyen Ünal, "İster sahipli ister sahipsiz olsun hayvanlara karşı gerçekleştirilen, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir. Bazı durumlarda hayvanlar sahiplerinden ayrı olarak düşünülmekte ve hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikâyet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca durum takip edilecektir. Suç teşkil eden fiillerin sahibi tarafından hayvanına sahip olduğu hayvana karşı işlenmesi durumunda da hem Tarım ve Orman Bakanlığımızca hem de adli mercilerce süreç takip edilecektir” sözlerini kaydetti.

Ünal, “Sahipsiz hayvanların tedavilerini ve dijital kimliklendirilmesini ifade eden rehabilitasyon süreci ekin bir şekilde yürütülecektir” ifadesini kullandı.

Öte yandan Ünal, 'tehlikeli tür'lere ilişkin olarak da, "Tehlikeli türlere sahip olanların ise hayvanlarını kısırlaştırıp, kayıt belgesi alarak, ağızlıksız dolaştırmayarak, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere girmeme, bu şartlarda mevcut hayvanına ölünceye kadar bakabilirsin demekteyiz" dedi.

Ünal, "Kara ve su sirkleriyle yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanmasıdır. Mevcut işletmelerin ise uhdesinde bulunan hayvanların doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiyesi ön görülmektedir" bilgisini aktardı.

Ünal, "Hayvanlar için doğal yaşam parklarının oluşturulmasına ve hayvanların daha iyi şartlarda barındırılmalarına imkan sağlanıyor. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Sahipsiz hayvanların artışının önemli bir kısmını oluşturan bu problemin çözümü hedefleniyor. Pet shoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek. Bu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığının denetimindeki üretim çiftliklerinde üretilen hayvanların satışı katalog üzerinden yapılacak. Bu konuda hem hayvan refah ve sağlığı dikkate alınıyor hem de bir anlık hevesle alınan hayvanlarımızın daha sonra terk edilmelerinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Valiliklerin başkanlığındaki il hayvan koruma kurullarımız hem içeriği hem eşgüdümü hem koordinasyonu hem toplantı süresi yeniden düzenlenerek daha etkin hale getirilecek" sözlerini kaydetti.

"Evlerdeki kedi ve köpek sayısına sınırlama" iddiasına yanıt

Öte yandan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, "Evlerdeki kedi ve köpek sayısına ilişkin sınırlama getiriliyor mu?" sorusu üzerine, "Bu, teklifte yer almıyor" dedi.