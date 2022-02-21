AKP'den EYT açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT federasyon ve platformundan 9 temsilcinin oluşturduğu bir heyetin kendisini Meclis'te ziyaret ettiğini belirterek, detaylı bir görüşme yaptıklarını, temsilcilerin, taleplerini sözlü ve yazılı olarak ilettiğini aktardı.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası sözleşmelerin görüşüleceğini bildirdi.

Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emeklilerin durumunun ele alınması, 3600 ek gösterge, belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerinin durumunun ele alındığı 5 aşamalı süreç yönetimi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

AA'nın aktardığına göre görüşmede, şu anda 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların yapıldığını, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'lilerin durumunun masaya yatırılacağını söylediklerini dile getiren Akbaşoğlu, temsilcilerin memnuniyetlerini ifade ettiğini söyledi. Akbaşoğlu, daha sonra tekrar bu hususların değerlendirileceğini bildirdi.

"Halkımızın rıza göstermeyeceği muhakkak"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetteki 6 siyasi partinin genel başkanının, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili sorularına cevap vermeye yanaşmadığına ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teklifinizde cumhurbaşkanını kim seçecek? Doğrudan halk mı yoksa parlamento mu seçecek? Şayet 'Halk seçecek' diyorsanız, o zaman halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanının sizin tabirinizle 'salon cumhurbaşkanı' olmayacağı aşikar. Dolayısıyla çift başlılığın, cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki yetki anlaşmazlığı ve çatışmasının tekrar Türkiye'nin gündemine geleceği muhakkak. Öte yandan halktan bu yetkiyi alıp 'Parlamento, cumhurbaşkanını seçsin' teklifinde bulunuyorsanız, halkımızın doğrudan seçme yetkisinin kendisinden alınmasına rıza göstermeyeceği muhakkak. Böyle bir açmaz içerisinde olduğunuz için mi bu açıklamaları öteleyip duruyorsunuz? En son '28 Şubat İttifakı' olarak bunu 28 Şubat'ta net bir şekilde açıklamak zorunda olduğunuz da muhakkak."

EYT için 5 formül masada