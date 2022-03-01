AKP'den "Rusya-Ukrayna" açıklaması: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ile ilgili ilk fırsatta TBMM'de milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi.

AKP Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Meclis gündemine ilişkin bilgi verdikten sonra soruları cevapladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili Meclis'i bilgilendirip bilgilendirmeyeceğine ilişkin soru üzerine AKP'li Özkan, "Bu tür olaylarda hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığı'mız Meclis'imizi bilgilendirmiştir. Bu çerçevede bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Ukrayna ve Rusya arasında Dışişleri Bakanı'mız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun bir diploması trafiği var. Bu çerçevede ilk fırsatta Dışişleri Bakanı'mız Meclis'i bilgilendirip, bu hususta gelişmeleri Meclis’te paylaşması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. İç tüzüğün imkan verdiği ve bakanımızın da uygun olduğu ortamda ilk fırsatta bunu gerçekleştireceğiz. Bugün görüşüp takvim ile ilgili konuşacağız" dedi.

Özkan, Batılı ülkelerin Sputnik başta olmak üzere Rus medya kuruluşlarına karşı yaptırım kararını da değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Batı’nın tutumunu 'hak ihlali olarak' nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Rezalet bir durum" diyerek eleştirmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında iktidarı, "Eğer siz 600 milletvekiline saygı duyuyorsanız, eğer siz TBMM'ne saygı duyuyorsanız, eğer siz milli iradeye saygı duyuyorsanız bu olay TBMM'de görüşüldüğünde yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi arkadaşlar. Devletin bu kadar çürüdüğünü, bu kadar ayaklar altına alındığını bu kadar itibarsızlaştırıldığını ilk kez görüyor ve tanık oluyorum. Rezalet bir durum" diyerek eleştirmişti.

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