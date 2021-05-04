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AKP'den CHP'li Erdoğdu'nun 'Yüce Divan' açıklamasına tepki: Yine Yassıada zihniyeti hortlamış

"Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş"

04 Mayıs 2021 23:42

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş" dedi.

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