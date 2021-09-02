AKP'den başkanlık yaptığı belediyeyi 136 milyon borçla devretti; son İçişleri Bakanlığı kararnamesi ​ile kaymakam olarak atandı

Son İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Giresun'un Görele ilçesine kaymakam olarak atanan Cem Afşin Akbay’ın AKP’den seçildiği Ağrı Patnos Belediyesi’ni 136 milyon 410 bin 524 lira borçla devrettiği ortaya çıktı. CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, eski AKP Belediye Başkanı Akbay’ın Görele ilçesine kaymakam olarak atanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname ile Giresun Görele ilçe kaymakamlığına, 2019 yılında Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanlığı görevi sona ermesinin ardından Giresun Vali Yardımcılığı Hukuk Müşavirliğine atanan Cem Afşin Akbay getirildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, 2014 yılında belediyeyi BDP’den devralan Cem Afşin Akbay, yaptığı ilk açıklamada “Görevimizi en güzel şekilde yapacağımızdan halkımızın kuşkusu olmasın” dedi. Ancak, 5 yıl sonunda görevini HDP’li başkanlara devrederken 136 milyon 410 bin 524 lira borç ile teslim etti. Patnos halkı ise Akbay’ın görev süresi boyunca ilçede betonlaşmayı arttırdığını ve birçok tesisinde yarım bıraktığını ileri sürdü.

“AKP militanı kaymakam istemiyoruz”

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, eski AKP Belediye Başkanı Akbay’ın Görele ilçesine kaymakam olarak atanmasına tepki gösterdi. Kaymakam Akbay’ın 5 yılda bir ilçe belediyesini iflas ettirdiğini belirterek,

“Görele İlçemize kaymakam olarak atanan Cem Afşin Akbay, 2014-2019 yıllarında AKP’den belediye başkanlığı yapmış. Başkanlığı süreci sonunda Patnos’un 136 milyon ile borç batağına sürükleyip iflas ettiği, belediyeye ait taşınmazların satıldığı, bir iş merkezine başlandığı ve yarım kaldığı, 164 milyonu betona gömdüğü iddialar arasında bulunmaktadır. Görele ilçemizde asli görevlerini yerine getiren ilçede 1 yıl başarılı görev yapan ve daha sonra apar topar Giresun Vali yardımcısının hukuk müşavirliğine gönderilen Kaymakam Murat Özdemir, Görele Kaymakamlık binasına TC ibaresini yazdırdığı için mi alınmıştır? Geçmişi başarısızlıklarla dolu olduğu iddia edilen bu mülki idare amirini bulmak için çok mu aradınız? Görele ilçemize bu AKP militanı kaymakam yakıştı mı? Vali ve kaymakamların partili olduklarını biliyorduk ama yeni kaymakam parti rozetiyle birlikte geldi. AKP militanı bir kaymakam istemiyoruz” dedi.