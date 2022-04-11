AKP'den asgari ücret açıklaması

AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir süredir tartışılan asgari ücrette ikinci zam konusu hakkında, "Enflasyonun altında olursa, müdahale etmekten kaçınmayız" dedi.

Asgari ücrete ikinci zam tartışması sürerken AKP'den yeni bir açıklama geldi.

AKP'li Hamza Dağ, Kanal 7'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyorsunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık ayında yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin olarak "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." demişti.