AKP’den açıklama: Asgari ücrete ara zam var mı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, “İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar'' yanıtını verdi. Kandemir, sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş olacağını iddia etti.

NTV yayınına katılan Kandemir sorulara şu yanıtları verdi:

"Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak"

-Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Bu, çarşı pazara fiyat artışı olarak yansıyor. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler vardı. Fahiş fiyatla mücadele kurulları oluştu, stokçulara dair ceza artırımı, denetimler... Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Atılan adımlar işe yaramıyor mu?

Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını görüyor. İstikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini de görüyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak.

Asgari ücrete temmuzda zam var mı?

-Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var nasıl bir çalışma var?

Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

Kira artışları

-Kira artışı da bir diğer mesele. Dün ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Nasıl bir çözüm öngörülüyor?

Bakanlarımız yol haritasını açıklayacaklar.

"Seçimler tam zamanında yapılacak"

-Erken seçim olacak mı?

Seçimler tam zamanında yapılacak. Önümüzde 1 sene var. İstikrarı önemsiyoruz.

"Bu bir iftira kampanyasıdır"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında ortaya attığı bir iddia var. Kaçış planı yapıldığı iddiası. Bu iddiaya ilişkin de bir takım belgeler paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine, dile getirdiği iddiaya dair değerlendirmeniz nedir?

Bu bir iftira kampanyasıdır. Adeta mutfakta pişirilen gündemi okuyor. Önüne konan metni okuyor görüntüsü veriyor. Kılıçdaroğlu niçin Türkiye'nin önemli karar arefelerinde devreye girip gündemle alakası olmayan şeyleri siyasetin meselesi haline getiriyor? Şu anda şehitlerimizin cenazesi var. Zamanlaması son derece manidar. Bürokratları tehdit dili çok anormal. Bu çatışma dili toplumu kutuplaştırıyor. Siyasetin konusu olmayan meseleyi gündem yapıyor.