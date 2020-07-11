AKP’deki istifaların perde arkası ortaya çıktı

AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 5 ilçe başkanının kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdu. AKP Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan ise bir açıklama yaparak, istifanın kendi isteği ile değil, il başkanlığının ve genel merkezin isteği ile olduğunu bildirdi.

AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Balıkesir'de AKP’nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanlarının görevlerinden kendi istekleri ile ayrıldıklarını açıkladı.

Başaran, ‘Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti’ sözlerinin yer aldığı paylaşımında, “Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

"İl Başkanı ve Genel Merkez istedi"

Öte yandan kendi isteği ile görevden ayrıldığı söylenen Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, bir açıklama yaparak, görevi kendi isteği ile değil, il başkanının isteği ile bıraktığını belirtti. Görevi il başkanı ve AKP Genel Merkezi’nin isteği ile bıraktığını kaydeden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kasım 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevimden İl Başkanlığımızın isteği ve AK Parti Genel Merkezimizin takdiri doğrultusunda bugün itibarıyla ayrılıyorum”