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AKP’deki istifaların perde arkası ortaya çıktı

Balıkesir'de AKP'nin 5 ilçe başkanı istifa etmişti

11 Temmuz 2020 13:52

Balıkesir'de AKP'nin Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanlarının kendi istekleri ile değil, AKP Genel Merkezi'nin isteği ile olduğu ortaya çıktı.

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