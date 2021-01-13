"AKP'de parti kurmayları, MHP'nin bürokraside daha güçlü olmasından şikâyetçi olmuş; Erdoğan sorunun giderilmesi için talimat vermiş"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin son MYK toplantısında parti kurmaylarının, MHP'nin dahi bürokraside daha güçlü olmasından şikâyetçi olduğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise sorunun çözümü için TBMM grubuna ve bürokrasiye talimat verdiğini yazdı.

Zeyrek, "Artık çok net görüldü ki AK Parti açısından ilk Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde de yerel seçimlerdekine benzer bir sonuç ortaya çıkabilir, Cumhurbaşkanlığı koltuğu dahi rakiplere kaptırılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçeği herkesten önce görmüş olacak ki şimdiden önlem almaya başladı. Erdoğan'ın son birkaç aydır attığı adımları herkes erken seçime yoruyor ama 2023 hazırlığı olduğunu düşünmek daha akılcı olur." görüşünü savundu.

Zeyrek, "AK Parti yeni sistemde son derece geri plana düştü. Teşkilatlardan kopuşlar oluyor. Son MYK'da üyeler, bakanlıklarda hazırlanan ve TBMM'de görüşülen kanun tekliflerinden, en son haberdar olmaktan yakınmışlar. Parti kurmayları, bürokrasinin AK Parti'yle bağını kaybetmesinden, MHP'nin dahi bürokraside daha güçlü olmasından şikayetçi olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grubuna ve bürokrasiye bu sorunun giderilmesi için talimat vermiş." ifadesini kullandı.

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