AKP'de "Nureddin Nebati" rahatsızlığı; “Bu sözler off the record bile söylenmez”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasının ardından bu göreve atanan Nureddin Nebati’nin, “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” sözleri AKP içerisinde tepki çekti.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Muhalefetin büyük tepki gösterdiği bu sözler AK Parti’de de rahatsızlık yarattı. Böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddi ve dikkatli olunması gerektiğini belirten bir yetkili, “Bu sözler off the record bile söylenmez” dedi. AK Parti’de bakanın döviz kurundaki yükselişte dış müdahale etkisi olmadığı yönündeki sözlerine de itiraz vardı." ifadelerine yer verildi.

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