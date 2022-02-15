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Ekonomi

AKP'de kripto para toplantısı

Sektör temsilcileri yatırımcıların güvence altına alınmasını talep etti

15 Şubat 2022 22:45

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü.

Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.

Hukukçu vekiller, kripto varlıkları değerlendirecek

Öte yandan AKP’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.

Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak. (DHA)

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