AKP’de Erdoğan başkanlığında 6 saat süren iki ayrı toplantı; teşkilatların yenilenmesi süreci başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün AKP Genel Merkezi’nde 6 saat süren iki ayrı toplantı düzenlendi.

Toplantıların ilkinde İstanbul’da devam eden kongre süreçlerinin gündeme geldiği ve değişimin beklentilerden daha yoğun olacağı dile getirildi. Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul ilçe başkanları bugün AKP Genel Merkezi’ne gelerek istişare toplantılarına katılacak. Değişecek ilçe başkanlarıyla ise tek tek görüşmeler yapılacak.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, MYK toplantısı öncesinde, AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın partide bir görüşme yaptığı öğrenildi. Erdoğan cuma ve cumartesi günleri Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerine katılacak.