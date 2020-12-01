AKP’de disipline sevk edilen  İhsan Arslan’dan ilk açıklama: Partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum, yol arkadaşlarımı incittiysem helallik diliyorum

BBC röportajının ardından AKP MYK'nın disipline sevk ettiği AKP'li İhsan Arslan konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada, "Partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum, yol arkadaşlarımı incittiysem helallik diliyorum" dedi. Arslan, "Hiçbirimizin Tayyip Bey'e küsme hakkı olamaz" görüşünü savundu.

"Partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum"

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Arslan, "Partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum. Sözlerimin özellikle AK Parti muhalifleri tarafından bambaşka yerlere çekilmeye çalışıldığı bir ortamda, elbette düzeltme yapma ihtiyacı duyuyorum. O mülakata dair bir hususu burada paylaşmak durumundayım. BBC benim özel tercihim değildi. Onlara konuşmam, kitaplarımın yayına hazırlanmasına katkı sunan arkadaşın tavassutu ve ricası üzerine oldu. Röportajı yazıya döktüklerinde, benim onayımı alıp öyle yayımlayacaklardı. Ama öyle yapmadılar. Hal böyle olunca, okurlara sundukları o metinde, yanlış anlaşılmaya ya da benim kastetmediğim anlamlar yüklenmeye müsait ibareler de yer aldı. Nihai metin benim onayım alınarak oluşturulsaydı, bunlar yaşanmazdı. Ama olan oldu. Gereksiz bir tartışmaya sebebiyet vermiş olmak beni tabii ki üzdü." diye konuştu.

"Yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum"

Arslan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Tayyip Bey’e ve partimize ne kadar değer verdiğimi bizim camiada tüm arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. O sadece partimizin değil, davamızın da lideridir. Aramızda özel bir hukuk var. Ona ve ailesine daima saygı ve sevgi beslemişimdir. Bu husustaki hassasiyetim herkesin malumudur. İstemeyerek de olsa yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum." ifadesini kullandı.

"Hiçbirimizin Tayyip Bey'e küsme hakkı olamaz"

Arslan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan reformlar neticesinde Kürt meselesinin ortadan kalktığını belirtiyor. Sizin kitabınızı okuyan ise bu sorununun tümüyle sona ermediği izlenimine kapılıyor. Tamamen zıt kutuplarda değil misiniz?" sorusuna, "Öyle olduğumuzu düşünmüyorum. Bu konu, hadiseye hangi açılardan nasıl bakıldığıyla alakalı. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi bakış açısından elbette haklıdır. Tayyip Bey, Kürt sorunu adıyla kalıplaşmış bir meselenin çözümü için samimi ve son derece cesur adımlar atmış bir liderdir. AK Parti iktidarı döneminde bölgenin inanılmaz derecede kalkındığını, refahın yükseldiğini hiç kimse inkâr edemez. Başkanımız Tayyip Bey’in o süreçteki başarıları ve söylemleri hepimizi duygulandırmıştır. Reformların ve atılımların zirvede olduğu dönemde, Tayyip Bey AK Parti grubunda konuşurken, bizim partimize mensup olmayan bölge vekillerinin bile ağladıklarını unutamam. Kitabımda da belirttiğim gibi, bu konularda hiçbirimizin Tayyip Bey’e küsme hakkı olamaz. O bir lider olarak hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptı. Öte yandan ben de tümüyle haksız sayılmam. Zira bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi, kanaatimce sorunun tüm boyutlarıyla sona ermiş olduğu anlamına da gelmiyor. AK Parti olarak meselenin farklı boyutlarına da kafa yorarak, bölge insanının nabzını tutarak, bu ülke için büyük işler yapabileceğimizi, o bölgedeki oy oranımızı daha da yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Bana sorarsanız, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi, HDP gerçeğinin ortada durması, bölge insanlarının sorunlarında halen çözüm bekleyen boyutlar olduğunun işaretidir." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Eski AKP Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC Türkçe'de yayınlanan söyleşisinde "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" demişti. Arslan, çözüm sürecinin AKP tarafından “Aman ha, bu bizi yakar” denilerek sonlandırıldığını da söylemişti.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nca yapılan toplantıda 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AKP'den yapılan açıklamada, "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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