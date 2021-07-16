AKP'de danışmanlara sosyal medya eğitimi veriliyor: Muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, danışmanlara sosyal medya eğitimi verildiğini belirterek, "Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız" dedi.

AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı, milletvekili danışmanlarına ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan ana kademe, gençlik ile kadın kolları tanıtım medya başkanlarına sosyal medya ve iletişim eğitimi verdi.

Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, ağustosta 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak AKP'nin her daim genç ve yenilikçi bir parti olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki tanıtım ve medya başkanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır. Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir.



Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu eğitim çalışmalarının ana temelinde de bu yatıyor. Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.