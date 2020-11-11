AKP'de Cumhurbaşkanlığı raportörü rahatsızlığı; ikinci kez Meclis'ten çekildi

AKP'nin pandemi sürecinde artan işsizliğe karşı istihdam artışı ve kamuya olan borçların yapılandırılması için getirdiği teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam ediyor.

51 maddelik tekliften esnek ve kısmi çalışma ile ilgili düzenlemelerin ardından AKP'nin ısrarla çıkarmak istediği “Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü” ile ilgili 2 madde de AKP milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi ile geri çekildi.

İlk olarak bütçe kanunuyla geldi

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre 2 maddelik düzenleme ilk olarak ekim ayı ortasında yasalaşan bütçeyle ilgili torba kanun teklifinde yer aldı. Muhalefet görev tanımları ve sayısıyla ilgili bir verinin yer almadığı düzenleme için bürokraside paralel yapılanma uyarısı yaptı. Muhalefetin itirazlarına karşın kanun teklifi değişiklik yapılmadan Genel Kurul’a getirildi. Ancak AKP milletvekillerinin önergeleriyle Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildi. Böylece bütçeyle ilgili torba teklifin Meclis’ten hızlıca geçip kanunlaşması sağlandı.

Bir gün sonra yeni torba teklife konuldu

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü ile ilgili iki madde bir gün sonra virgülüne dahi dokunulmadan bu kez istihdam ve yapılandırma paketinin içine alındı. Bu duruma muhalefet partileri tepki gösterdi ancak düzenlemeler bir kez daha bir değişiklik yapılmadan komisyondan geçti. AKP’nin çıkarmak için ısrarcı olduğu düzenlemeye muhalefet Genel Kurul aşamasında da tepki gösterdi.

Muhalefetten tepki

“Neden yasama uzmanıyla aynı statüye tabi tutuluyorlar?” diye soran HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar başka bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarda uzman olarak, özel yarışma sınavına tabi tutularak girilen uzman kadrolarında görev yapabilecekler. Böyle bir sistem birkaç yıl devam etsin emin olun, bütün bakanlıklarda Cumhurbaşkanlığı eskisi raportör kadrolarıyla karşı karşıya kalacağız.”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da AKP’nin söz konusu maddeyi ikinci kez çekeceğine işaret etti: “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi dedikleri ucubeyi güya hayata geçirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarındaki kadrolardan hazzetmiyor, kendisi ayrı bir paralel bürokrasi oluşturuyor, özel bir şekilde de kanunlarla, yetkilerle donatarak oluşturuyor. Size güvenmiyoruz, bir süre sonra bunu tekrar getireceksiniz. Bu, yasama kurnazlığıdır.”

"AKP içinde anlaşmazlık var" iddiası

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü AKP’nin önergesiyle kanun teklifinden çıkarıldı. AKP’nin aldığı bu kararla ilgili açıklama yapılmadı ancak muhalefet partisi temsilcileri bunu “Biz tamamen karşıyız ancak AKP içinde de görüş ayrılıkları oluşmuş. Kendi içlerinde anlaşmazlık var” sözleriyle değerlendirdi.