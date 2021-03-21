AKP'de çifte değişim beklentisi: Kabine, kongre öncesinde değişebilir

AKP kulislerinde bu nedenle değişimin parti yönetimiyle sınırlı kalmayacağı belirtilerek kabinede de kısmi değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İlk cumhurbaşkanlığı kabinesini alanında uzman, bir anlamda "teknokrat" isimlerden seçen Erdoğan'ın, yeni kabinede siyasetçi kökenli isim ağırlığının artacağı beklentisi yüksek.
Erdoğan daha önce 5 milletvekili istifa ettirip kabinede görevlendirildiği için, yeni kabineye parlamentodan alacağı isimlerin son derece sınırlı olacağı, bazı eski milletvekillerinden ya da halen parti yöneticisi olan bazı isimlerin kabineye girebileceği belirtiliyor.
Berat Albayrak dönebilir mi?
Kasım ayında Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyuran Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın parti veya kabinede yer alıp almayacağı da merak konusu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde muhalefetin özellikle Merkez Bankası döviz rezervindeki erime üzerinden hedef aldığı Albayrak'a sahip çıkmış ve muhalefete de "Damat kadar taş düşsün başınıza" sözleriyle tepki göstermişti.
Erdoğan'ın özellikle Enerji Bakanlığı döneminden övgüyle söz etmesi nedeniyle Albayrak'ın yeniden kabineye dönebileceği yorumlarına neden olmuştu.
Parti içinde bir grup "Bitti o iş" diyerek bu olasılığa şans tanımazken parti yönetimine, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya Enerji Bakanlığı'na getirilebileceği iddiasını seslendirenler de var.
Şimdi merak edilen, istifasında etkisi olduğu iddia edilen Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınmasıyla Albayrak'a dönüş vizesi çıkıp çıkmayacağı.
Bakanlıklar bölünebilir
Yeni hükümet sisteminde Çalışma ile Aile Bakanlığı, Hazine ile de Maliye Bakanlığı birleştirilmişti. Ancak ilerleyen süreçte başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere birleştirilen bazı bakanlıkların iş yükünün fazlalığı veya faaliyet alanlarının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşandığı, bu nedenle bazı bakanlıkların yeniden ayrılabileceği konuşuluyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği beklentisi dile getiriliyor.
Bölünme halinde, eski Bakan Faruk Çelik'in yeniden Çalışma Bakanı olabileceği konuşuluyor.
MKYK'nın en az yarısı değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde de kapsamlı değişikliğe gideceği belirtiliyor. İl ve ilçe teşkilatlarının yaklaşık yüzde 70 oranında yenilendiğine dikkat çekilerek, MKYK'nın da en az yarısının değişebileceği yorumu yapılıyor.
Kulislerde MKYK'daki milletvekili sayısının azaltılacağı, buna karşın eski milletvekili veya deneyimli siyasetçilerin MKYK'de daha fazla yer bulacağı ifade ediliyor.
Ancak MKYK içinde seçilecek Merkez Yönetim Kurulu'nda ise milletvekili ağırlığının korunacağı ifade ediliyor.