AKP'de çifte değişim beklentisi: Kabine, kongre öncesinde değişebilir

Ayşe Sayın - Ankara

AKP'nin 24 Mart'ta gerçekleştireceği 7. Olağan Kongre için geri sayım devam ederken partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yöneticilerin yanı sıra, kabinede de kısmi değişikliğe gidileceği beklentisi nedeniyle kulisler hareketli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı kulislerde yansıyan bilgilerden.

Erdoğan'ın, AKP'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısını değiştireceği, kabinede kapsamlı değişime gidebileceği, bazı bakanların parti yönetime kaydırılabileceği, buna karşın kabinede ise siyasetçi kökenli isimlere daha fazla yer verileceği konuşuluyor.

Kongrenin ana sloganı ise "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkanlık için tek aday olacağı kongrede, partinin en üst karar organı olan 50 üyeli MKYK üyeliği seçimi ile 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

Dar kapsamlı tüzük değişikliği olabilir

Kongrede ayrıca tüzük değişikliği yapılması da planlanıyor. Bu kapsamda internet parti içinde iki yeni başkanlık kurulması yönünde olduğu ifade ediliyor.

AKP içinde tüzük değişikliği ile genel başkanvekilliğinin kaldırılıp, "siyasi ve hukuk işleri başkanının" aynı zamanda genel başkanvekili olması önerisi de gündeme gelmişti.

Ancak bu konudaki tüzük değişikliğinin kongrede yapılıp yapılmayacağı netleşmiş değil.

Kongre öncesi kabine değişikliği beklentisi

Ancak asıl merak edilen 2018'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana, Berat Albayrak'ın istifası ve Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinesini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi veya sonrasında bir kabine değişikliğine gidip gitmeyeceği.

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok büyükşehir belediyesinin kaybedildiği 2019 yerel seçimlerinden sonra seçmenin verdiği mesajı aldığını ve "değişime gidecekleri" mesajını vermişti.

Ancak seçimden hemen sonra böyle bir değişime gitmenin kırgınlıkları artıracağı hesap edilerek değişim, kongre sürecine ertelenmişti.