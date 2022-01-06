AKP'de bölge vekillerinden "Kürt meselesi" tavsiyesi: Daha özenli bir dil kullanılsın

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AKP milletvekilleri kahvaltısında konuşulanları yazdı. Selvi, bölge vekillerinden “Kürt meselesinde daha özenli bir dil kullanılsın” önerisi geldiğini söylerken, Erdoğan'ın da önerileri dikkatle dinlediğini kaydetti.

Selvi, yazısında toplantı gündeminin ekonomi ağırlıklı olduğunu söylerken, Erdoğan'ın şu sözlerini aktardı:

"Düşük faizi, yatırımı, büyümeyi, istihdamı önceleyen yeni ekonomi politikalarını sürdürmekte kararlıyız. Bu politikaların olumlu sonuçları bir süre sonra alınmaya başlanacak. Yeni ekonomi politikasını uygulamaya koyduğumuz andan itibaren dövizde yaşanan tersine süreç de bu konuda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Biz düşük faiz, yüksek büyüme olarak tarif ettiğimiz yeni ekonomik modelden taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bundan taviz vermememiz gerekiyor. Yeni modelin ilk sonuçlarını almaya başladık. İnşallah iyi olacak. Bundan hiç şüphem yoktur. Bizim bu modeli anlatmamız lazım. Sizden de bu modeli anlatmanızı istiyorum. Yeni ekonomi modelini anlatın."

Selvi, seçim konusunda 2023'e vurgu yaptığını söylediği Erdoğan'ın “Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım. 2023 seçimlerine hazırlıklı olun. Çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre yoğunlaştırın. Bizim sürekli olarak sahada olmamız lazım" ifadelerini aktardı.

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