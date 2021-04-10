AKP'de biten kongrelerin ardından, 'çok yüksek riskli' Elazığ'da "tanıtım toplantısı" yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kalabalıklığını "lebaleb" sıfatıyla ifade ettiği AKP kongrelerinin ardından, AKP’li Elazığ Belediyesi bilim insanlarının uyarılarına rağmen yüzlerce kişiyle, kapalı bir ortamda “2. Yıl Tanıtım Programı” gerçekleştirdi. AKP’li belediyenin gerçekleştirdiği toplantıda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

"Çok yüksek riskli" il kategorilerinden biri olan Elazığ’da artan vaka artışları ve yapılan uyarılara rağmen AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından bir otelin kapalı salonunda “2. Yıl. Tanıtım Programı” düzenlendi.