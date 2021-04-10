AKP'de biten kongrelerin ardından, 'çok yüksek riskli' Elazığ'da "tanıtım toplantısı" yapıldı

Belediye Başkanı Şerifoğulları, iki yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları, "Aşkla çalıştık, Gururla Sunuyoruz" sloganıyla düzenlenen 'Hizmette 2. Yıl Tanıtım Programı’nda anlattı. Bir otelde düzenlenen programa Vali Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AKP Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ilçe, belde belediye başkanları, ilgili daire ve kurum müdürleriyle pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda davetliler katıldı. (İHA)