AKP'de ‘alarm zilleri’ çalıyor: Partiden kopanları geri getirmek için ‘Geri Kazanma Stratejisi’ çalışması başlatılıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP’nin anketlerde desteğinin azaldığına dikkati çekerek, "AKP’ye oy veren seçmenin bir bölümü, partisinden ‘'kopuş'’ yaşıyor. Bu oran, muhalefetin beklediği seviyede olmasa da iktidar açısından ‘'alarm zilleri'nin çalmasına sebep oluyor" dedi.

Yarkadaş, konuya ilişkin ismini açılamadığı bir AKP’li yetkilinin, “Tabanda bir rahatsızlık olduğunun farkındayız. Bu rahatsızlığın temel sebebi, ekonomideki dalgalanma… Parti yönetimi bu yüzden kopuşları engellemek ve gidenleri de geri getirmek için yeni bir çalışma başlatıyor” dediğini aktardı.

Yarkadaş’ın kaynağına yönelttiği “Ne yapacaksınız?” sorusuna aldığı yanıt şöyle:

“Parti, adına ‘Geri Kazanma Stratejisi’ denilen bir çalışma başlatıyor. Bu çalışma eriyen oyların sebebini araştıracak. 2002 AK Parti ruhu masaya yatırılacak. O dönem seçimin nasıl kazanıldığı yeniden ele alınacak. Başarılı olduğumuz seçimlerdeki söylemlerimiz güncellenecek. Kopuşların sosyo ekonomik sebepleri masaya yatırılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halka yansıması ve halkın sisteme olan ilgisi ve desteği de ölçülecek. Seçime böyle hazırlanılacak. Parti teşkilatlarının yeniden canlandırılması için istişare toplantıları daha da artırılacak.”

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