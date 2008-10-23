AKP davasının gerekçesi Başbakanlık'ta

Anayasa Mahkemesi, AKP hakkındaki davada verdiği kararın gerekçesini, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme heyeti, gerekçeli karara ilişkin işlemleri bugün tamamladı.

Gerekçeli kararın yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildiği öğrenildi.

Gerekçeli kararını karşı oylarıyla birlikte 772 sayfa olduğu, ancak Resmi Gazete formatında sayfa sayısının değişebileceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, AKP'nin 2008'de aldığı Hazine yardımının yarısından yoksun bırakılmasına karar vermişti.