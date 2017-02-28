"AKP, Darbe Komisyonu'nun raporunu referandumu olumsuz etkilememek için açıklamayacak"

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan TBMM Darbe Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlamasının üzerinden 53 gün geçmesine karşın resmi rapor hâlâ açıklanmadı. Darbe Komisyonu’nun referandum öncesi AKP’nin olumsuz etkilenebileceği kaygısıyla raporu kamuoyuna açıklamama eğiliminde olduğu yorumu yapılıyor.

Erdoğan'dan Darbe komisyonu açıklaması: Fazla konuşmak istemiyorum

TBMM’de bütün siyasi partilerin verdiği destekle 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Kurulduğu dönemde kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturmasına karşın komisyon AKP’nin uygulamalarıyla muhalefetin darbenin aydınlatılmak istenmediği eleştirilerine neden oldu.

AKP önce üye vermeyerek komisyonun çalışmalarına darbenin hemen ardından değil, 3 ay geçtikten sonra başlamasına neden oldu.

4 Ekim 2016 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyonun başkanlık divanının tamamı AKP’li üyelerden seçilerek, muhalefete komisyon yönetiminde hak tanınmadı.

AKP dinlemelere karşı çıktı

15 Temmuz araştırılırken kimlerin dinleneceği, nasıl bir yöntem izleneceği konularında da komisyon başkanlığına tam yetki verildi. Bu durumda komisyonda dinlenen isimlerin belirlenmesinde muhalefetin taleplerinin gözardı edilmesine neden oldu. Komisyonun çalışma süresi boyunca AKP’li üyelerin darbenin kilit isimlerini dinlenmesine karşı çıkması ve darbeye ilişkin pek çok önemli soruya yanıt bulunamaması kamuoyunda oluşan beklentilerin hayal kırıklığına dönmesine neden oldu.

Komisyonun çalışmalarının başında dinlenen eski Genelkurmay başkanlarının geçmişte hükümetin 'FETÖ'ye karşı uyarıldığı yönünde açıklamalar yapması da parti içinde rahatsızlık yarattı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, siyasi kulislerde komisyon çalışmalarının AKP’ye zarar verdiği dillendirilerek bugüne kadar çalışma yapan diğer araştırma komisyonlarının aksine bir ay olan ek çalışma süresi de kullanılmadı.

Darbe Komisyonu böylece çalışmalarını resmen 4 Ocak 2017 tarihinde bitirmiş oldu. Siyasi kulislerde komisyonun resmi çalışma süresinin tamamlanmasının üzerinden bugün itibarıyla 53 gün geçmesine karşın, raporun açıklanmamasının referandum süreciyle ilişkili olduğu dile getiriliyor. AKP’nin özellikle referandum kampanyalarının başladığı bir dönemde Darbe Komisyonu raporunun darbeyi aydınlatma konusunda eksik olması ve partiye yönelik olumsuz değerlendirmelerin yapılabileceği kaygısı taşıdığı ifade ediliyor.

Akar yanıtları bekleniyor

Muhalefetin bütün taleplerine karşın yoğunluğu gerekçe gösterilerek komisyona davet bile edilmeyen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a 27 Aralık 2016 tarihinde gönderilen sorular da henüz yanıtlanmadı. Komisyon kaynakları, soru yöneltilen Genelkurmay Başkanı Akar’ın yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eski Başbakan Mesut Yılmaz’dan da yanıtların beklendiğini dile getirirken, raporun açıklanacağı tarih konusunda kesin bir yanıt vermiyor.