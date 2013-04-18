Çözüm Komisyonu'nun AKP'li üyeleri belli oldu

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanlığı’na bildirilen listede, Başbakan RecepTayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Meclis Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlalini Araştırma Komisyonu Başkanı Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu Sözcüsü Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, Van Milletvekili Fatih Çiftçi, Batman Milletvekili Ziver Özdemir yer alıyor.

Komisyonda yer almak için 70 AKP milletvekili guruba başvurmuştu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, önceki gün tüm guruplara komisyonda görev yapacak milletvekilleri için isim bildirilmesi yönünde bir yazı göndermişti.