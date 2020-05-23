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AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

23 Mayıs 2020 00:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısında, AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis üyesi olan Meryem Demir, Erdoğan’a hitaben, “Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin” dedi.

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