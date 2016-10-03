AKP Çorum il yönetimi istifa etti

AKP Çorum İl Başkanı Rumi Bekiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki günlerde yapılacak il kongresi öncesi görevlerinden istifa etti.

Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan AKP Çorum İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, “25 Ocak 2015 tarihinde Olağan il kongresi ile göreve başladığımız günden bugüne değin geçen yirmi bir aylık süreç zarfında şerefimiz ve onurumuzla yürüttüğümüz il başkanlığı görevinden, ilerleyen zamanlarda yapılacak il kongresinde adaletli bir seçim süreci yaşanması ve sağlıklı bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi adına makama ve mevkiye değişmeyeceğimiz değerlerimiz doğrultusunda bugünden itibaren yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı almış bulunmaktayız. Aldığımız bu kararın şehrimize ,partimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini yüce Allah'tan diliyoruz” dedi.