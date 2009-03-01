'AKP çok oyla şımardı'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Kendine güveniyorsan televizyona çık, milletin önünde, 70 milyonun önünde konuşalım'' dedi.



Baykal, partisince Adıyaman Mustafa Yücel Özbilgin Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de kasım ayı itibariyle bir yılda 645 bin kişinin işten çıkartıldığını savundu.



Aralık, ocak ve şubat döneminin daha da sıkışık olduğunu, yatırımların durduğunu, büyümenin küçülmeye döndüğünü, fabrikaların kapanmaya, işçi çıkarılmaya başlandığını ifade eden Baykal, şöyle konuştu:



''Geldiğimiz noktada şimdi işsizlik daha büyük bir sıkıntı olacak. İşsizlik bir ailenin başına gelebilecek en büyük felakettir. 645 bin kişiyi konuşuyoruz. 3 milyon vatandaşımız bir yılda geçim kaynağından mahrum bırakıldı. Bu büyük sorun. Bununla uğraşmak buna çare bulmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz iktidara.



Buraya gelip insanlara 'yeşil kart' dağıttık demek değil. İnsanları aşından, işinden edip yoksullaştırıp ortada bıraktıktan sonra 'yeşil kart' veriyoruz diye övünmek bir iktidarın hakkı değil. İktidarın görevi vatandaşına iş vermektir, aş vermektir.''



Deniz Baykal, ''Başbakan geziyor, dolaşıyor. Geziyor dolaşıyor ne yapıyor, ne anlatıyor? İşçimizin derdini konuşuyor mu? Çiftçinin derdini konuşuyor mu? Emeklinin derdini konuşuyor mu? Onların faydasına olacak bir şey söylüyor mu? Varsa yoksa CHP, varsa yoksa medya. Tutturmuş bizle uğraşıyor, sen işine bak işine, senin görevin Türkiye'yi yönetmek, milletin derdine derman bulmak'' dedi.



Baykal, şöyle devam etti:

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'Kendi düzenlediğin mitingde arkamdan atıp tutma, benimle bir derdin varsa benimle ilgili bir şikâyetin varsa meydanlarda miting düzenleyip taşıdığın kalabalıkların önünde benim aleyhimde konuşma. Kendine güveniyorsan çık karşıma televizyonda konuşalım. Kendine güveniyorsan televizyona çık, milletin önünde, 70 milyonun önünde konuşalım. Bakın buraya geldiği zaman beni meydanlara çağırmıştı. Kalktım geldim. İşte Adıyaman'dayım. İşte Adıyaman, işte Cumhuriyet Halk Partisi.''



Çok oyla şımardılar



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Çok oyu taşımak iktidarlar için kolay değildir. Çok para insanı, çok oy siyasi partileri bozar" dedi.



Baykal, partisince Adıyaman'daki Mustafa Yücel Özbilgin Meydanı'nda düzenlenen mitingde, hükümetin aldığı oyun gereği olan hizmetleri ortaya koyamadığını öne sürdü.



"Aldığı oyla şımaran hükümetin yanına varılamaz olduğunu" savunan Baykal, "(Ne de olsa millet bize oy veriyor) diye kimsenin lafını, sözünü dinlemez oldu" diye konuştu.



Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok oyla şımardılar, yanlarına yaklaşılmaz oldu. Çok oyu taşımak iktidarlar için kolay değildir. Çok para insanı, çok oy siyasi partileri bozar. Yani birisi hiç aklına gelmedik bir yerden spor totodan, milli piyangodan büyük bir para bulursa şaşırabilir. Aile düzeni bozulur, çoluğuyla çocuğuyla ilişkisi bozulur, (vay ben ne oldum) der ve gider İstanbul'da bir yer tutar, zevki sefaya kaptırır kendini. Üç gün sonra elde avuçta bir şey kalmaz, sonra süklüm püklüm döner geri değil mi? Bu arada da hastalanır, tedavi olur, ruh sağlığı bozulur. Allah muhafaza. Siyasi partiler de birden bire hak etmeden büyük oy sahibi olunca ne oldum demeye başlarlar. Şuna çatarlar, buna çatarlar, ortamı karıştırırlar, millete hükmetmeye kalkışırlar. Seçime girerken mesela (Oyunu bana vereceksin ha, oyunu bana vermezsen sana gösteririm, sana hizmet vermem) derler. Milleti tehdit etmeye, millete şantaj yapmaya başlarlar değil mi? Sen milleti ne hakla tehdit ediyorsun. Seçim niye yapılıyor, seçim yapmanın anlamı ne? Seçimi yapacaksın, millet kimi istiyorsa onu getirecek."



‘Hizmetin erbabı’



Baykal, Adıyaman Belediyesinin iktidarla aynı siyasi görüşten olmasına karşın Adıyaman'ın sorunlarını çözmede başarılı olamadığını, daha önce söz verilmesine karşılık Adıyaman'ın sorunlarının çözülmediğini öne sürdü.



CHP'li belediyelerin daha iyi hizmetler verdiklerini ve bulundukları bölgelerin "sevgilileri" olduklarını ifade eden Baykal, şöyle konuştu:



"Hizmet, erbabı tarafından getirilir. Bu işi de bizim belediyelerimiz en iyi şekilde bilir ve uygular. Türkiye'nin gidişatı da bir iktidar değişikliğine doğru yelken açmış durumda. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni bir Türkiye ortaya çıkacak, yeni bir Adıyaman ortaya çıkacak. Yeni bir Türkiye'ye doğru yola koyulacağız."



(AA)

