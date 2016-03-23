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Partiler çocuk istismarı için ortak araştırma önergesi verecek

Araştırma önergesi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

23 Mart 2016 22:21

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı; CHP, HDP ve MHP gruplarıyla varılan mutabakat çerçevesinde çocuk istismarıyla ilgili ortak bir araştırma önergesi verileceğini belirterek, önergenin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek araştırma komisyonu kurulacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Bostancı, yaptığı açıklamada, bugün TBMM Genel Kurulunda çocuk istismarıyla ilgili tartışmalar yaşandığını belirterek, "Bu tartışmalar esnasında mesele, kimi zaman siyasi rekabet konusu haline de gelir gibi oldu. Esasen bunu biz istemediğimiz gibi, diğer partilerin de istemediğini biliyoruz. Çünkü, bazı hassasiyetler ortaktır ve siyasi farklılıklar ötesinde herkesin sahip çıkması gereken değerlerdir" dedi.

Akşam saatlerinde, CHP, HDP ve MHP grup başkanvekilleriyle görüştüğünü ifade eden Bostancı, üç muhalefet grubuyla da çocuk istismarı konusunda verilecek ortak bir önergeyle, Parlamento çatısı altında araştırma komisyonu kurulması ve konunun incelenmesi konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Bostancı, her grubun kendi önergesini hazırlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunu ortak önerge haline getireceğiz ve yarın Mecliste konuşacağız. Çocuk istismarı derken, bunun sınırlarının hayli geniş olduğuna da dikkat çekmek isterim. Bunun sokak çocuklarından tutun da uyuşturucu meselesinin ulaştığı çocuklar, hatta başka türlü istismarlara kadar hayli geniş bir skalası var. Bütün bunları içeren bir anlayışla komisyonun çalışmalarını belirleyen bir yaklaşımı dile getireceğiz. Muhtemelen diğer gruplar da benzeri bir şekilde önerilerini getirecekler ve yarın ortak bir önergeyle bu meseleyi, Parlamentonun beraberce ele aldığı ve komisyon kurduğu, buna ilişkin çalışma yaptığı konu haline getireceğiz."

AKP Grup Başkanvekili Bostancı, çocuk istismarıyla ilgili araştırma önergesinin yarın Genel Kurulda, Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı'ndan önce görüşüleceğini belirterek, önergenin tamamlanmasının ardından tasarının görüşmelerine devam edileceğini söyledi.

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