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AKP: CHP'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz

AKP: Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına yönelik yaptığı belirtilen saldırının arkasında parti mensuplarımızın olduğunun iddia edilmesi en hafif ifadeyle yalan haberdir ve provokasyon amaçlamaktadır

17 Haziran 2013 22:46

CHP İstanbul İl Binası'na dün akşam yapılan saldırıyla ilgili AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "CHP İl Başkanlığı binasına AK Partili bir grup tarafından saldırıldı" haberleri ile bu sürecin başından beri yapılan provokatif yalan haberlere bir yenisi daha eklenmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu olayların başladığı ilk günden bu yana, başta ilçe binalarımız olmak üzere, parti araçlarımız ve partililerimize yönelik birçok saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılarda ilçe binalarımızda büyük maddi hasarlar oluşmuş, araçlarımız yakılmış ve tahrip edilmiş, parti mensuplarımız yaralanmıştır. Hatta maalesef bir ilçemizin eski başkanı boğazından bıçaklanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında tutulmuştur" denildi.

"Bu saldırıyı gerçekleştirenlerle alakalı adli mercilerin gerekeni yapacağına inanıyoruz" denilen açıklamada, "Dün yaşanan ve bazı kişilerin Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına yönelik yaptığı belirtilen saldırının arkasında parti mensuplarımızın olduğunun iddia edilmesi en hafif ifadeyle yalan haberdir ve provokasyon amaçlamaktadır. Tüm bu tahrik ve provokasyonlara rağmen hiçbir Ak Parti mensubu itidalli duruşunu bozmamıştır. Bundan sonra da partililerimiz tahriklere kapılmadan, sabırla hareket edecek ve yapılan tüm bu saldırılara karşı hakkını hukuk içerisinde aramaya devam edecektir. Bu vesile ile CHP İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyı kınıyor ve bir kez daha saldırının faillerinin partimizle hiçbir ilişkisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" iadelerin kullanıldı

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