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AKP, CHP ve MHP'den ortak Kudüs çağrısı

"Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz"

13 Aralık 2017 22:06

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP ve MHP,  "Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin Başkenti olarak tanıyalım" çağrısında bulundu. Üç parti tarafından imzalanan bildiride "Dünya devletlerini sınırları, 1967'de belirlenen ve halen işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler'in  Kudüs kararının hatırlatıldığı bildiride ABD'nin yaklaşımının bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyeceği uyarısında da bulunuldu. "Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi istrikrarsızlık yaşanacaktır" ifaleri yer aldı. 

AKP Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Meclis Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın imzaladığı bildiri şöyle:

 

 

 

 

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