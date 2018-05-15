AKP, CHP ve MHP'den Gazze için ortak bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı. "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denilen bildiride "ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

HDP ise ayrı bildiri yayımlayacağı belirtildi.

AKP, CHP ve MHP'nin grup başkanvekilleri tarafından ayrı ayrı okunan bildiride şu ifadeler yer aldı: