AKP, CHP ve MHP ne kadar Hazine yardımı alacak?

AKP, CHP ve MHP yerel seçimler nedeniyle bu sene toplam 315 milyon 700 bin lira Hazine yardımı alacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca devlet yardımına hak kazanan 3 partiye, 2014'ün yerel seçim yılı olması nedeniyle 2 katı tutarında Hazine yardımı yapılacak. Söz konusu siyasi partiler, toplamda 315 milyon 700 bin lira Hazine yardımı alacak.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yardım ödeneği, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından onaylandı.

Hazine yardımının 177 milyon 130 bin 328 lirası AKP'ye, 92 milyon 343 bin 259 lirası CHP'ye ve 46 milyon 233 bin 934 lirası da MHP'ye ödenecek. AKP, CHP ve MHP'ye yapılacak yardımın, siyasi partilerin hesaplarına bugün yatırılması bekleniyor.



Yardım neye göre yapılıyor?



Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazine'den ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplamının 5 binde 2'si oranında mali yardım sağlanıyor.

Bu şekilde hesaplanan ödenek tutarı, devlet yardımı yapılacak siyasi partilere, genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı şekilde bölüştürülüyor. Bu ödeme de ocak ayının ilk on günü içinde yapılıyor.

Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan siyasi partilere de devlet yardımı yapılıyor. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl 3 katı, mahalli idareler genel seçim yılı için ise 2 katı olarak ödeniyor. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında ise bu ödemenin miktarı 3 katı geçemiyor.