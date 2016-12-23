"AKP, CHP ve MHP 1 Ekim tezkeresine 'evet' demese, o çocuklar Suriye'de ölür müydü?"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab'da 16 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak "AKP, CHP, MHP milletvekillleri 'evet' demese, düşüp ölür müydü yoksul ailelerin çocukları Suriye topraklarında?" diye sordu.

Çiğdem Toker'in "‘El Bab nerede?’" başlığıyla yayımlanan (23 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bilgisayar klavyesine “El Bab” yazmaya niyetlendiğinizde, basmanız gereken tuşlar daha bitmeden, bir soru cümlesi beliriyor ekranda:

“El Bab nerede”.

Suriye’deki bu kasabaya dair en çok merak edilen ikinci başlık ise şu:

“El Bab şehitlerinin isimleri”.

(İnternet kullanıcısı olmayan okurlar için not: Ekranda arama çubuğuna bir sözcük yazdığınızda, ilk anda çıkan sözcük kümesi, en fazla aratılan konu başlığına işaret ediyor. Dolayısıyla bu da merakın en yüksek olduğu konuya.)

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Özene bezene büyüttüğü evladının, başka bir devletin toprağındaki iç savaşa gönderildiği kasabanın yerini, internette arayan bir ülkedir artık Türkiye.

Yan yana dizildikleri mikrofonlara sık sık kötü haber vermek üzere çıkan yetkililer, “Bu bir savaş değil, Türkiye’nin bekası için operasyon” dese de, gelin siz o ateş düşmüş ocaklara anlatın bunu.

Çocuk kafası kesen, kadınlara köle pazarı kuran katil sürüsünü “öfkeli gençler” diye meşrulaştıran kadroların, mecbur kaldığı fikir değişikliğindeki gecikmenin kurbanıdır o evlatlar, hadi anlatın.

Anlatın.

1 Ekim’de TBMM açılır açılmaz uzatılan sınır ötesi operasyon tezkeresine, AKP, CHP, MHP milletvekillleri “evet” demese, düşüp ölür müydü yoksul ailelerin çocukları Suriye topraklarında?

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Önceki gece El Bab’dan 14 şehit haberinin geldiği dakikalarda, TBMM’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sınırsız yetkiyle donatacak, Meclis’i feshettirecek anayasa değişikliği görüşülüyordu.

Anayasa Komisyonu’nun AKP’li üyeleri, CHP’li üyelerin bir dakikalık saygı duruşu önerisini reddetti. CHP tepki gösterdi.

AKP iktidarının mezhepçi Suriye politikalarına, eski başbakanın “öfkeli gençler” söylemine CHP’nin yüksek sesle ve defaten itiraz ettiği doğrudur. Ancak bizatihi AKP iktidarının yanlışlarının bir devamı olan sınır ötesi operasyona destek verdiği de öyle.

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamındaki El Bab’dan bir günde 14 şehidin gelmesi karşısında, CHP’nin bu tezkereye hangi saiklerle, yararlarla destek verdiğini açık ve anlaşılır bir dille anlatmasının zamanıdır.

Başkalarının çocukları üzerinden siyaset yapmanın nasıl kolay olduğunu görmek, insanın ıstırabını çoğaltıyor.

1 Ekim tezkeresine “evet” diyen her siyasetçi, üzgün yüzlerle cenaze törenlerine giderken şu sorunun cevabından sorumludur:

Yoksul aile çocuklarının, Suriye’nin El Bab kasabasında düşüp ölmesi, Türkiye’nin güvenlik sorunlarını ve karşı karşıya olduğu tehditleri nasıl azaltıyor?