AKP, CHP ve BDP'den TSK'ya: Org. Erten'e neden madalya verildi?

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'e "başarı" madalyası vermesinin ardından AKP, CHP ve BDP "Açıklama yapın" çağrısındada bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı, Uludere katliamı ve Türkiye’ye ait keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi konusunda “komuta zafiyeti” eleştirilerine maruz kalan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e madalya verilmesi hakkındaki sessizliğini koruyor.

Genelkurmay hâlâ suskun



Taraf gazetesi, 28 Kasım'da verilen madalya ile ilgili olarak Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e neden madalya verildi? Kimin kararıyla verildi? Erten’e hangi başarıları nedeniyle verildi? Ayrıca, Erten hakkında Uludere katliamı ile ilgili bir soruşturma gerçekleştirildi mi?”

Aradan dört gün geçti ancak Karargâh’tan henüz bir yanıt yok.



'Toplum vicdanı rahatsız'



Taraf’a konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Erten’in madalya ile ödüllendirilmesine tepki göstererek, şunları söyledi:

“Toplum vicdanında rahatsızlık yaratan birtakım meselelerde toplumun duyarlılığı ve tepkisi çok iyi hesap edilmeli. Hiç kimse toplumu yok sayarak hareket etmemeli. Burada kimin suçlu-suçsuz olduğunu biz bilemeyiz, bunlar soruşturmalar ve mahkemelerle öğrenilecek konular ama en azından, toplum vicdanında bir rahatsızlık varsa, bu rahatsızlık, çok iyi hesap edilerek, sorumluluk makamındaki insanlar davranışlarını belirlemeli. Toplumda infial, rahatsızlık ve endişe yaratan tartışmalı konular varsa, en azından her kurum kendince buna açıklık getirmelidir. Kendini buna mecbur hissetmelidir.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Başarı kriterinin neye dayandığının açıklanması gerekir. Çünkü madalya, büyük başarılar sağlayan kişilere verilir. Komutanın bilinen büyük başarısı ise, Uludere” dedi.



Başbakan açıklama yapmalı



BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ise, ödülün Mehmet Erten’e verilme nedeninin kesinlikle açıklanması gerektiğini belirterek, “Genelkurmay bir açıklama yapmıyorsa, Milli Savunma Bakanı veya Başbakan’ın bir açıklama yapması lazım. Madem bu madalyaları bedavadan dağıtıyorlar, birkaç tane madalyayı da İdris Naim Şahin’e, Başbakan Tayyip Erdoğan’a ve bütün akraba-i taallükatlarına dağıtsınlar” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ise, konuya ilişkin konuşmak için Genelkurmay veya Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı açıklamayı beklemek gerektiğini söyledi.