Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Erten'e başarı madalyası verildi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten hizmetlerinden dolayı başarı madalyası aldı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 34 kişinin 28 Aralık 2011’de TSK’ya ait F-16 jetlerince bombalanarak öldürülmesi ve Türkiye’ye ait RF-4 keşif uçağının Suriye tarafından 22 haziranda Akdeniz’de düşürülmesi ile gündeme gelen, “komuta zafiyeti” eleştirilerinin hedefi olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten “başarısından ötürü” madalya ile ödüllendirildi.



Genelkurmay’dan yanıt yok



Taraf’ın yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Erten’e ödülü, 28 kasımda Genelkurmay Başkanlığı’nda verildi. Konuyla ilgili sorulara Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’ndan herhangi bir yanıt gelmedi.

Geçen ağustos ayında yapılan Yüksek Askerî Şûra’da (YAŞ) emekli edileceği yönünde beklenti oluşan ancak emekli edilmeyen Orgeneral Mehmet Erten’in adı, istifa haberleri ile gündeme gelmişti.



İstifası kabul edilmemişti



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Mehmet Erten’in istifasını kabul etmediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili basında yer alan haberlere ise yalanlama gelmemişti.

Mehmet Erten’in istifa nedenleri arasında, Uludere katliamı ile RF-4 keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesinin sorumluluğu ve Suriye sınırında değişen angajman kurallarına “kararsızlık” nedeniyle uymaması gösteriliyordu.