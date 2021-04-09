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AKP: CHP'li İBB, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı

İBB: 2016'dan beri atıl durumda bulunuyordu

09 Nisan 2021 22:00

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yeniden faaliyete geçen, 2016'dan beri atıl durumda olan Kemerburgaz'daki Fide Üretim Merkezi'ne ilişkin, "CHP'li İBB, önce çalışmaları durdurup 2 yıldır işlevsiz bıraktığı serayı yeniden açtı. Bugün yapılan açılış töreninde, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı" açıklaması yaptı.

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