AKP: CHP'li İBB, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kemerburgaz'daki İSTAÇ Odayeri Katık Merkezi'ndeki Fide Üretim Merkezi'nin yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde, çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesi hazırlandığı ve Kemerburgaz'da yapımına başlanan projenin 18 Mayıs 2015'de resmi açılışla hizmete başladığı hatırlatıldı. Açıldığı günden bu yana serada üretimin kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019'da CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle çalışmalar durduruldu. 2 yıldır ihmal edilen sera, metruk bir halde kaderine terk edildi. CHP'li İBB Başkanı, önce çalışmaları durdurup 2 yıldır işlevsiz bıraktığı serayı yeniden açtı. Bugün yapılan açılış töreninde, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı. Üstelik seranın açılışına dair 2015 tarihli haber, İBB iştiraki İSTAÇ'ın resmi sitesinde de mevcut. Yönettiği kurumlardan dahi haberi olmayan CHP'li İBB Başkanı, 2 yıldır tek bir eser inşa edemediği İstanbul'da, AKP dönemine ait icraatları üzerinden reklam yapmaya devam ediyor."

İBB: 2016'dan beri atıl durumda bulunuyordu

İBB'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, 2015'te mevsimlik çiçek üretimi amacıyla, Kemerburgaz Katı Atık Sahasında kurulan sera, 2016'dan beri atıl durumda bulunuyordu.

Şubat'ta biten bakım ve onarım çalışmaları sonrasında üç domates, bir sivri biber ve bir patlıcan fidesi çeşidi yetiştirildi. Yetiştirilen fideler, 10 Nisan'dan itibaren İstanbullu çiftçilere hibe edilecek.